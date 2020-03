Lontani ma vicini con i social network

Il potere dei social network in questi momenti così difficili

È una domenica pomeriggio, una come tante all’apparenza, se non fosse che è una domenica che difficilmente dimenticheremo.

Stiamo vivendo giorni davvero difficili, la permanenza in casa non è semplice per nessuno. Ed è nei momenti di maggiore difficoltà che la nostra mente sviluppa la capacità di adattamento, cercando soluzioni alternative. Mai come adesso abbiamo compreso quanto sia bello poter stare vicini, di quanto sia importante il calore di un abbraccio, di una stretta di mano.

Consapevoli di essere “vittime” della tecnologia, ma è grazie ad essa che riusciamo a stare vicini, seppur fisicamente lontani. In questi giorni è proprio sui social network che abbiamo visto nascere idee. Idee che si sviluppano, prendono forma e cambiano colore alle nostre giornate.

Dirette Instagram nate per azzerare le distanze, diventate poi uno strumento per “imparare”. Nascono e si moltiplicano i corsi online gratuiti, concerti, dj set live, corsi di galateo, tutorial di cucina, recensioni di libri, interviste, preghiere, lezioni di zumba, suggerimenti di bellezza e quanto di più creativo e costruttivo possa elaborare la mente umana.

Ma i social network non servono solo ad intrattenere, è proprio sul web che è nata e si è sviluppata una raccolta fondi promossa dai Ferragnez, che ha portato alla realizzazione di un reparto di terapia intensiva per il San Raffaele di Milano: 200 mila persone hanno dato il loro contributo raccogliendo ad oggi 3,8 milioni di euro.

Stiamo riscoprendo il valore del tempo, un tempo che probabilmente apprezzeremo in modo diverso quando tutto sarà finito.

Un tempo che vede l’ironia al centro delle nostre giornate, messaggi, video, che ci permettono di sorridere, di rendere il nostro “tempo” più leggero, per allontanare le paure e sperare che porti solo positività.

L’ironia dissacrante e la bellezza come armi contro la paura, uniti tutti in un abbraccio virtuale

Tantissimi i suggerimenti sui libri da leggere, i film da vedere, le serie tv. Moltissimi i gruppi social in cui le mamme si uniscono per darsi suggerimenti su come intrattenere i bambini ( gruppi molto lontani dai “gruppi mamme whatsapp” )

Case editrici offrono eBook gratuiti per bambini, virtual tour per visitare 10 tra i musei più importanti d’Italia e del mondo. ( link in fondo alla pagina)

Ri-Scopri quanta meraviglia c’è nel ballare a piedi nudi in salotto, nei giochi di società, negli abbracci di famiglia in cui anche il cane prova a farsi spazio. Momenti che inevitabilmente lasciano un segno.

Guardi i balconi colorati, arricchiti da arcobaleni e bandiere tricolore, in cui la gente esce per godere dei raggi del sole, li vedi ballare, suonare, applaudire: tutto parte di un flashmob o id semplici improvvisazioni, non importa. Ciò che conta è non sentirsi soli, dare il proprio contributo e sperare che tutto passi. Cosa resterà poi di tutto questo? Una nuova consapevolezza speriamo, solo un ricordo da raccontare. Le emozioni vengono amplificate, guardando i video sulla nostra bellissima Italia, ci fa sentire uniti, e ciò vale più di mille parole.

E come dice Mario Venuti (che ci fa “entrare” in casa sua grazie ad un bellissimo video registrato nella sua casa di Catania), “Fortuna inventa la bellezza”. Di bellezza ne stiamo scoprendo davvero tanta grazie a tutti noi, che siamo tanto lontani, ma forse non siamo mai stati così vicini.

10 musei da visitare stando a casa: tour virtuali e collezioni online

1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore

9. Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html