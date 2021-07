Tamponi rapidi gratuiti per i residenti ad Aci Castello

Dal 31 luglio all’8 agosto 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 tutti i cittadini residenti ad Aci Castello potranno recarsi presso la struttura di via Napoli 20 (Cannizzaro – ex stazione ferroviaria) dove sarà possibile effettuare tamponi rapidi gratuiti.

Il sindaco Carmelo Scandurra ringrazia il Commissario per l’emergenza COVID il Dott. Pino Liberti per la disponibilità ed il Consigliere Comunale Salvatore Tosto per proposta.

La prenotazione per il tampone è da effettuare attraverso il seguente link: https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/451bcc50-7820-4e16-a56c-3e92e

015a3d6

«È necessario monitorare il territorio per evitare la diffusione del virus, per questo vogliamo dare la possibilità alle persone di poter fare questi tamponi -sottolinea il primo cittadino – il centro vaccinale di Villa Fortuna sta andando benissimo ed é molto apprezzato dalle persone sia locali che dai turisti. Il centro é molto efficiente ed ogni sera vengono somministrate tra le 35 e 40 dosi. Ringrazio ancora i medici e lo staff della Proloco per il lavoro che stanno svolgendo a Villa Fortuna perché ritengo che l’unica arma che abbiamo a disposizione per combattere questo virus sia il vaccino».

Al momento sono 21 i soggetti positivi ad Aci Castello: un numero che è raddoppiato in pochi giorni e che rappresenta un campanello d’allarme per la comunità.

E.G.