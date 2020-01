Sviluppiamo il nostro potere personale

Potere personale. Siamo entrati nel 2020 e molti sono convinti che con il nuovo anno cambierà qualcosa.

Ascoltiamo oroscopi per vedere che pianeta abbiamo favorevole al nostro segno e speriamo che almeno quest’anno la fortuna giri. Ma abbiamo fatto qualcosa affinché si possa realizzare un cambiamento?Purtroppo niente viene da solo!!

Siamo noi gli autori della nostra vita

Nulla viene per caso, poiché se fosse così non avremmo speranza di migliorare. Siamo noi i fautori del nostro destino, ammesso che esista. Dare la responsabilità agli altri del nostro benessere, per certi versi è molto comodo. Se va male non è colpa nostra, ma se va bene?

Non avere responsabilità, sopratutto della nostra vita è frustrante perché è come ammettere di non avere un potere personale.

Cos’è il potere personale?

Il potere personale è anche la nostra capacità di decidere cosa è meglio per noi. Questo ci da la possibilità non solo di cambiare, ma anche di essere consapevoli di avere un valore!! Il potere personale deriva dall’autostima e della fiducia che abbiamo in noi stessi

Più crediamo in noi, più riusciremo a prendere delle decisioni vantaggiose.

Perché è così facile credere in qualcun altro piuttosto che in sé stessi?

Credere negli altri è semplice poiché non siamo noi ad avere la responsabilità dello sbaglio e nemmeno del merito. Quindi quando si fallisce è colpa dell’altro, quando va bene la nostra ammirazione per quella persona aumenta perché la nostra fiducia è stata ben riposta. Quando la persona fallirà troppe volte, la nostra ammirazione passerà ad un altro e tutta la dinamica appena descritta si ripeterà.

È un circolo vizioso, impieghiamo più tempo a cercare un altro che ci aiuti rispetto ad aiutarci da soli!!

Aiutati che Dio ti aiuta!!

Fare le cose da soli è difficili e contemporaneamente da molte soddisfazioni. Senti il potere scorrere tra le tue mani. Diventi il tuo Supereroe. Liberiamoci del hashtag #maiunagioia e sposiamo quello di credere in noi stessi: #siamouragani

Crediamo in noi, nelle nostre capacità e nella voglia di cambiamento, diventiamo degli uragani che spazzano via gli ostacoli che si presentano davanti a noi. Non abbiamo paura di vivere, già lo stiamo facendo!!

Usciamo, viviamo e se non ci riusciamo rivolgiamoci ad un professionista, uno psicologo psicoterapeuta.

Buon anno e Buona vita!!