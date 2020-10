Sugar e Platisc Tax rinviate: l’appello di Sibeg Coca-Cola

Sugar e Plastic Tax rinviate di 6 mesi. “Noi imprenditori del settore continuiamo a rimanere sospesi in questo limbo politico e burocratico” afferma Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg.

«Plastic e Sugar Tax rimangono sempre dietro l’angolo. Pesano come macigni sulle nostre teste e sui nostri 151 lavoratori a rischio. Noi, imprenditori del settore, continuiamo a rimanere sospesi in questo limbo politico e burocratico che potrebbe radicalmente cambiare il destino delle nostre aziende». Queste le parole di Luca Busi, dopo aver appreso della sospensione delle tasse su zucchero e plastica, con slittamento di 6 mesi.

«Con l’entrata in vigore delle tasse a luglio 2021-continua Busi-in piena stagione estiva, con modifiche in corsa sui listini dei prezzi, criticità da risolvere con l’Agenzia delle Dogane in riferimento ai dubbi applicativi delle imposte e tutte le disastrose conseguenze economiche del caso, in considerazione del trend negativo del Pil che sembrerebbe non dar tregua al Paese».

“Una scelta che implica solo una lenta agonia”

«Da più parti leggiamo plauso e soddisfazione per una scelta che, in realtà, implica solo una lenta agonia- afferma Busi- e che, in controtendenza con tutte le misure adottate in questa seconda fase della pandemia, annienta uno dei pochi settori rimasti in piedi a seguito del Coronavirus: l’industria dell’agroalimentare e del beverage made in Italy, centrale per una ripartenza che stenta ad arrivare».

“Chiediamo di sospendere le tasse almeno per tutto il 2021”

«Chiediamo ancora una volta al Premier Conte di ascoltare i nostri appelli – conclude Busi – e di sospendere le tasse almeno per tutto il 2021, lasciando alle aziende un po’ di ossigeno per respirare. Il sistema è oggi troppo instabile per lasciar oscillare, tra un Dpcm e l’altro, scelte determinanti come quella relative all’applicazione delle tasse».

