Stupro 19enne americana, chiesta condanna per i tre giovani accusati

Il pm Valentina Botti ha sollecitato le condanne dei tre giovani accusati di violenza sessuale di gruppo commessa ai danni di una 19enne americana al Gup di Catania, Luigi Barone.

Secondo quanto richiesto a conclusione della requisitoria del processo, col rito abbreviato, Roberto Mirabella e Salvatore Castrogiovanni dovrebbero scontare otto anni di reclusione ciascuno. Pena più aspra invece per Agatino Valentino Spampinato che si macchierebbe nell’aggravante di una seconda violenza sessuale consumata nel sottoscala del palazzo in cui era ospite la ragazza alla pari. Per Spampinato, infatti, chiesti nove anni e 4 mesi di reclusione.

La 19enne, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata circuita in un locale della movida nel marzo 2019. Successivamente, i tre l’avrebbero costretta a salire in auto per consumare un atto sessuale nei pressi di piazza Europa.

E.G.