Studenti internazionali: 17 borse di studio per chi si iscrive a Unict

17 studenti provenienti dall’estero potranno studiare a Catania grazie alle borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo. Il bando è rivolto alle matricole che si iscriveranno ai corsi di laurea per l’anno accademico 2020/2021. Partecipazioni aperte per quei giovani, che, indipendentemente dalla cittadinanza, abbiano conseguito il titolo di accesso valido per un’istituzione esterna al sistema accademico nazionale.

Una borsa di studio da 1000 euro per Laurea magistrale a ciclo unico e 9, dello stesso valore, per il primo anno di laurea triennale

L’Università di Catania mette a disposizione una borsa di studio da 1000 euro annui per quegli studenti che si iscrivono al 1° anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Inoltre, disponibile ben 9 borse di

studio da 1000 euro per chi si iscrive al primo anno di un corso di laurea triennale.

Ancora, 7 borse di studio, del valore di 1.500 euro annui, sono destinate a studenti internazionali

che si immatricolano al 1° anno di un corso di laurea magistrale biennale. La domanda di partecipazione è pubblicata sul sito. Invece, le candidature potranno essere inviate online fino al 12 ottobre 2020, tramite il Portale Studenti – Smart Edu.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], referente la dott.ssa Erika Magnano dell’Ufficio Studenti Stranieri d’Ateneo.

