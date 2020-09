Studente positivo al Covid al liceo Cutelli. Intera classe in quarantena

Si avvera uno degli incubi legati al ritorno sui banchi di scuola: un caso di Covid19 al Liceo Classico Mario Cutelli di Catania. Dinanzi alla positività di una studentessa, disposta la quarantena per compagni di classe e docenti.

«Da oggi -si legge in una circolare ufficiale dell’istituto- 24 settembre 2020 fino a giovedì 8 ottobre, salvo ulteriori disposizioni, gli alunni e i docenti della classe 2 G saranno posti in quarantena, a seguito di accertato caso Covid-19. Tutti gli alunni seguiranno le attività didattiche a distanza sulla piattaforma G-Suite nella relativa classroom, secondo l’ordinario orario curricolare».

«Considerato che i docenti posti in quarantena non potranno svolgere in presenza il regolare orario di servizio, si dispone per giovedì 24 settembre l’attivazione della DDI pur non sussistendo alcuna condizione emergenziale legata alla necessità di contenere il contagio, anche per le seguenti classi: 5^G, 1^G, 3^G, 2^H, 3^H».

«Si raccomanda a tutti la puntuale osservanza dell’orario curriculare e delle norme contenute nel Regolamento già approvato per la DAD. I Docenti -conclude la nota- non coinvolti nella misura di contenimento svolgeranno la propria attività nelle aule della sede centrale, eccezion fatta per l’aula destinata alla 2G. Accesso temporaneamente interdetto per consentire le operazioni di sanificazione secondo il protocollo».

E.G.