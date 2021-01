Stromboli, trabocco lavico dal cratere Nord

Lo Stromboli in attività: giochi di fuoco e lapilli incandescenti avvistati nelle prime ore di oggi. Il cratere Nord del vulcano, infatti, è stato interessato da un trabocco lavico, che però, non desta sospetti. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, osservatorio Etneo comunica che dalle ore 9:45 di stamane le telecamere di sorveglianza mostrano una fuoriuscita di lava. Il tremore non mostra nessun cambiamento particolare, mentre, le reti Gps e clinometriche non hanno riscontrato variazioni.

“Peccato- afferma Mario Zaia, guida vulcanologica- che non possono arrivare i turisti, visto che continua ad esserci una spettacolare attività del cratere che oltre che dai 400 metri dove possiamo arrivare solo noi, si può anche vedere sia da 300 metri che anche dall’Osservatorio. L’attività è la classica “Stromboliana” caratterizzata dal lancio di lapilli incandescenti e giochi di fuoco”.

G.G