Ceramiche e cibo di strada. È il binomio che caratterizzerà i quattro appuntamenti dello Street Food – Sicily on Tour, da giovedì 11 maggio pomeriggio a domenica 14 maggio sera a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese. Il Comune noto per le creazioni artistiche è la prossima meta scelta dalla squadra di Claudio Prestopino che, terminata la tappa di Oliveri, si sposta dal mare alla montagna. Con la collaborazione del sindaco Francesco Re, dell’assessore Alessandro Amoroso e dell’assessorato regionale al Turismo che ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa. Coinvolgendo anche le scuole: l’istituto alberghiero Florena, presente al proprio stand con la caponata siciliana, e il liceo artistico Esposito che esporrà le proprie ceramiche. Tra piazza Duca di Camastra (location degli spettacoli), via Luigi Famularo e piazza Rosario, si snoderanno gli spazi di 24 attività del food e del beverage, per lo più a conduzione familiare.

Ecco alcuni consigli per districarsi tra le ghiotte scelte: da provare le polpette al sugo con spuma di funghi leggermente piccanti, servita dal ristorante stefanese Civico 35; la salsiccia di suino nero al barbecue e la carne infornata ovina e caprina. Da accompagnare con le birre artigianali di Epica e Kottabos (rispettivamente da Sinagra e Rocca di Caprileone). E per finire in dolcezza, i cannoli di Piana degli Albanesi.

Per smaltire, nessun problema: oltre alla passeggiata tra le vie di Santo Stefano di Camastra, nella formula Bite, Walk and Visit (Mordi, Passeggia e Visita, ndr), è prevista anche la visita guidata al Museo Diffuso Stefanese al costo agevolato di due euro (gratis sotto i 14 anni), cooking show e incontri a cui assistere e concerti. Si parte l’11 maggio con la tavola rotonda alle 17, nella sala convegni di Palazzo Trabia (sede del Museo Civico della Ceramica), come anteprima di riflessione sul turismo e sulla sapienza della cucina regionale: dagli allevamenti al grano.

Il via libera agli assaggi è previsto per le 18.30 il giovedì, dalle 18 il venerdì e il sabato, mentre la domenica dalle 11 fino a mezzanotte. Per quanto riguarda la parte musicale, venerdì 12 si esibirà il gruppo Match Music, mentre sabato 13 a salire sul palco saranno i Sarabanda e domenica 14 Blockbuster Live Band. A partire dalle 22, il dj set con DJ Kate/Caterina Galtieri, Filippo Catanzaro, Ninni Lazzara e Adriano Pizzino.