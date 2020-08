Stop alle estorsioni: sanzionati 15 parcheggiatori abusivi a Catania

Continuano i controlli degli agenti per stanare i “parcheggiatori abusivi” nella provincia etnea. Sotto osservazione alcune arterie viarie di Catania. Tra queste: via Sant’Euplio, via Pacini, e Viale Kennedy. Negli ultimi giorni, inoltre, gli Agenti delle Volanti della Questura di Catania, hanno sanzionato ben 15 posteggiatori abusivi. Importantissime le segnalazioni dei cittadini, attraverso l’App “YouPol” che ha permesso di rintracciarli e denunciarli. Nel mirino delle forze dell’ordine anche un uomo di 53 anni, recidivo, al quale gli è stato notificato un ordine di allontanamento. Stesse misure emesse anche per 2 persone operanti illegalmente vicino al parcheggio Amt di piazzale Borsellino.

G.G.