WhatsApp viene creato nel 2009. Da quel momento ad oggi ha subito numerose modifiche. Aggiornamenti che hanno reso l’App di messaggistica sempre più fruibile, in modo semplice e dinamico, da utenti di qualsiasi età. L’App però non si limita ad offrire la sola funzione di corrispondenza ma offe la possibilità di condividere uno stato (aggiornamenti con testo, foto, video e GIF , visibili per 24 ore) proprio come si fa sui social network.

Tramite una nuova beta di WhatsApp su Android, la 2.22.21.5, sarà possibile caricare delle note vocali come aggiornamenti del proprio stato WhatsApp. Sarà necessario premere il pulsante che abilita la registrazione di un messaggio vocale, bisognerà poi salvare il file e confermare di pubblicarlo come aggiornamento di stato. Sarà possibile scegliere il colore dello sfondo per la registrazione. La visualizzazione da parte degli altri utenti avverrà tramite una sorta di fumetto. La riproduzione della nota audio sarà automatica, non potrà superare i 30 secondi di durata e sarà protetta da crittografia end-to-end che.