Grande debutto questa sera, alle 21.00, alla Sala Verga del teatro Stabile di Catania, per il “Cyrano de Bergerac” firmato e interpretato da Arturo Cirillo che porta in scena l’indimenticabile storia d’amore di Cyrano, Rossana e Cristiano.

Un’opera contaminata con musiche e canzoni del varietà e del teatro-canzone novecentesco.

In un carosello di mantelli, piume, cappelli a cilindro e paillettes il poeta spadaccino, raccontato da Edmond Rostand alla fine dell’Ottocento, abbandonerà qui le sue malinconie per diventare un performer che soltanto sul palco riesce a riconoscersi fino in fondo.

Non solo parole e poesia, dunque, ma un vero e proprio spettacolo musicale che ci restituirà il nasuto guascone in una forma ancora più visionaria – ma certamente più umana – lasciando da parte il canone dell’uomo di spada ed eroe della retorica.

“Ho visto per la prima volta il Cyrano a teatro 35 anni fa e me ne sono innamorato – dice Arturo Cirillo – Quello che porto in scena non è ovviamente la riproposizione di quel musical (con le musiche di Domenico Modugno) ma una versione contaminata con delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche con elaborazioni di altre musiche, da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi”.

Lo spettacolo sarà in scena fino al prossimo 5 febbraio.