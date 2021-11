Sposi In Love, l’inaugurazione

Un successo di pubblico e un’atmosfera emozionante per l’inaugurazione della nuova edizione di Sposi In Love.

L’evento più glamour del mondo degli sposi, dove si dettano le tendenze del Wedding in Sicilia, è tornato con la sua decima edizione.

Una nuova location quest’anno, il Centro Fiere Bicocca. Una location più distante dal centro, ma senz’altro più comoda per quel che riguarda il parcheggio. Un luogo che ricorda molto le grandi fiere italiane e internazionali.

All’interno del Salone, la celebrazione della bellezza in ogni sua declinazione: fiori, giocolieri, abiti meravigliosi, hairstylist e make up artist, fotografi, allestimenti…Ogni aspetto del matrimonio curato nel minimo dettaglio dai migliori fornitori siciliani.

Madrina della serata di inaugurazione a Sposi In Love Miss Italia 2020 Martina Sambucini, definita la “Miss della Pandemia”. A lei infatti quest’anno è spettato un ruolo importante. Pochi, pochissimi eventi mondani per la giovane Miss Italia che ha dovuto invece invitare i coetanei a “restare a casa”: «Ho cercato di mandare un messaggio soprattutto ai più giovani, quello di stare attenti, di prestare attenzione, di rispettare le regole. Oggi sono contenta di essere qui, in questo mondo magico che fa sognare anche chi non ci crede. Io ci credo, anche se ancora mi sento abbastanza lontana solo all’idea, però è bellissimo, è un’atmosfera meravigliosa.»

Il programma di Sposi In Love

Oggi pomeriggio venerdì 5 novembre in passerella a Sposi In Love sfileranno le nuove collezioni Cerimonia Donna 2022:

17.30 Atelier Idea Sposa

18.00 Atelier Pina Grasso

18.30 Polisano

19.00 Ergas

19.30 Lady Grazia

Sabato 6 novembre, in passerella saranno presentate le nuove collezioni Sposa e Sposo 2022

17.30 Elisabetta Polignano, collezione “Metamorfosi”, con la presenza straordinaria della stilista Elisabetta Polignano

18.00 M&M Collezione sposo Andrea Versali 2022

18.30 Bridal nuova collezione sposa 2022

19.00 Keatelier Nuova Collezione sposa 2022 “Innovation”

19.30 Ergas Nuova Collezione Sposa e sposo 2022

20.00 Lady Grazia Nuova collezione sposa e sposo 2022

Domenica 7 novembre in passerella le anteprime delle nuove collezioni sposa e sposo 2022

17.10 Atelier Amelia Casablanca Nuova collezione sposa 2022 “Le principesse di Amelia”

17.30 Amelia Casablanca “Consegna premio alla carriera”

17.45 Modhair “Nuove tendenze acconciature sposa e sposo 2022

18.05 Polisano Spose nuova collezione sposa 2022

18.35 Atelier Gemelle Donato Nuova collezione sposa 2022 “Costellazioni”

19.00 Atelier Pina Grasso nuova collezione sposa 2022

19.25 Atelier Idea Sposa nuova collezione sposa 2022