Sposi in Love, le novità della 10° edizione

Sposi in Love è un evento glamour nel settore del wedding che è giunto alla sua decima edizione.

Nel 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile realizzare la fiera. E’ per questa ragione che il lancio della 10° edizione, quella di quest’anno, ha un’aria diversa, ricca di novità. Dal 4 al 7 novembre, gli organizzatori di Sposi in Love hanno in mente un nuovo programma ricco di eventi.

Tra le grandi novità, quella della sede: rispetto agli altri anni non si svolgerà più come di consueto presso il Centro Fieristico Le Ciminiere. La nuova struttura ospitante sarà il Centro Fiere Bicocca di Catania.

Quest’anno, l’evento sarà interamente realizzato su un unico piano presso il padiglione C1. Il programma, ancora ”work in progress”, promette tanti eventi e grandi ospiti. Ce ne parla infatti l’organizzatore di Eurofiere Alessandro Lanzafame, che con grande entusiasmo annuncia la presenza dell’influencer nonché “barbiera”, Giuliana Bonomo:

«Il fatto che Giuliana Bonomo abbia un pubblico prevalentemente ragusano è importante per noi; la sua presenza permetterà di guadagnare visibilità anche fuori dal territorio catanese. Inoltre -continua Alessandro Lanzafame- vederla all’opera con uno stand tutto suo sarà molto interessante».

Ma l’annuncio più esclusivo, datoci dall’organizzatore, riguardo le collezioni sposa, è la partecipazione di Elisabetta Polignano, con la sua nuovissima collezione ”Metamorfosi”.

Queste sono solo alcune delle iniziative della 10° edizione di Sposi in Love.

Per informazioni sul programma e per scaricare l’invito omaggio potete consultare il sito: https://sposinlove.it/

