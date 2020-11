Speranza conferma: la Sicilia rimarrà zona arancione

Malgrado l’Rt più basso, la Sicilia si conferma zona arancione.

Il ministro Speranza rinnova le misure per sei Regioni, inserite nel DPCM del 3 novembre e valido fino al 3 dicembre. Una piccola anticipazione della decisione del Ministro era già stata divulgata dal governatore Musumeci, in occasione dell’ordinanza di chiusura domenicale di tutte le attività commerciali.

Ogni due settimane, il ministero della Salute e il Comitato tecnico-scientifica valutano la curva dei contagi per confermare o “cambiare” la posizione di ogni Regione.

Confermate, al momento, dunque le misure previste per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta come zone rosse e Sicilia e Puglia come arancioni. Il prossimo aggiornamento avverrà in concomitanza dello scadere del DPCM.

Nessuna possibilità dunque per la Sicilia di passare a zona di basso rischio.

E.G.