Spedizione punitiva contro l’ex e nuova la compagna: aggressione a San Berillo Nuovo

Un tranquilla domenica pomeriggio è stata interrotta dalla violenza di ben cinque persone che hanno aggredito l’ex compagno di una parente insieme alla nuova fidanzata.

L’ex compagna non concordava la gestione dei tre figli minori, da sempre motivo di litigio della coppia dal momento della separazione. Così insieme a cinque familiari, tre uomini e due donne, ha organizzato un raid presso l’abitazione dell’ex sita nel quartiere di San Berillo Nuovo.

I sei si sono presentati davanti alla porta della coppia aggredendola a colpi di bastone, calci e pugni sul pianerottolo del palazzo. Ad assistere al triste episodio i tre piccoli. Allarmati dalle urla, i vicini del palazzo hanno segnalato quanto accaduto alla Polizia, intervenuti a sedare la lite.

I sanitari hanno riscontrato nelle vittime ferite grave che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Lesioni al capo, contusioni varie e frattura chiusa di una costola per lui ed una lesione a un orecchio e la frattura chiusa di un dito per lei.

Denunciati per lesioni personali aggravate e violenza privata in concorso cinque dei partecipanti alla rissa: mentre il senso è in fase di identificazione.

E.G.