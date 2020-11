Sparatoria Conforama: notificato divieto di accesso ai Pubblici Esercizi al responsabile e al padre

Send an email

Sia il responsabile della sparatoria avvenuta presso la galleria commerciale Conforama, sia il padre saranno soggetti al divieto di accesso ai Pubblici Esercizi. Il provvedimento è stato emanato al Questore su proposta dei militari dell’Arma.

Il provvedimento si è visto necessario dopo che il 48enne Agatino Guarrera è entrato in un bar di Riposto, per poi uscirne accusato di minaccia, lesioni e danneggiamento in concorso con il figlio Riccardo, 19enne. Quest’ultimo è accusato, inoltre, di tentato omicidio.

Il Questore ha ritenuto di applicare il provvedimento considerati i precedenti di Guarrera negli ultimi tre anni. Adesso, gli sarà vietato sia l’accesso sia di stazionare nelle vicinanza dei bar di Riposto per un anno.

E.G.