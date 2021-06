Un primo piatto leggero adatto a chi è a dieta per recuperare in vista dell’estate: un modo alternativo per mangiare le verdure ma ugualmente gustoso. Ecco a voi gli spaghetti di zucchine con tonno e pomodorini.

La ricetta

Ingredienti:

Zucchine;

Una cipolla;

pomodorini;

tonno in scatola.

Procedimento:

Sono veramente semplici da preparare, basta avere un temperino adatto che forma gli spaghetti.Una volta fatti li saltate in padella con un po’ di cipolla ed 1 cucchiaio di olio. Aggiungete dei pomodorini e per ultimo il tonno. Fateli rosolare per una decina di minuti ed i vostri spaghetti saranno pronti!