Sospetto pacco bomba in via Landolina

Appena terminato l’intervento dei Vigili del Fuoco in collaborazione con i carabinieri per un sospetto pacco bomba in via Landolina angolo via Vittorio Emanuele.

La valigia, lasciata incustodita, aveva attirato i sospetti. Recintata la zona, gli agenti hanno fatto brillare il pacco.

E.G.