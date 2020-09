“Sono uscito di casa per una birra” giustifica così l’evasione: arrestato

Riportato ai domiciliari evasore 37enne di Palagonia, Massimo Gulizia. L’uomo, condannato alla pena detentiva domiciliare per reati in materia di droga, viene fermato da una pattuglia in una strada. Il Gulizia con una sigaretta accesa e una bottiglia di birra in mano percorreva la strada per tornare alla propria abitazione. Il 37enne, però, alla vista dei carabinieri non si perde d’animo. Giustifica l’evasione dicendo di aver finito le birre; pertanto, costretto ad uscire per procurarsene una da un’amica.

G.G.