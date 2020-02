Cittadino somalo aggredisce la vittima con una bottiglia di vetro

Arrestato, dalla Polizia di Stato di Catania, Mohamed Husein Musa, 23 anni, di origine somala a seguito di tentata rapina aggravata.

L’uomo, infatti, avrebbe minacciato e aggredito con una bottiglia di vetro un sessantacinquenne per rubargli cellulare e portafogli.

I poliziotti, in servizio, avrebbero colto l’extracomunitario in flagrante intervenendo in difesa dell’anziano e bloccando l’uomo armato.

Aiutato dalla squadra mobile, in servizio, il sessantacinquenne ha sporto denuncia mentre Husein è stato trasportato presso il carcere di Piazza Lanza di Catania in attesa di convalida del Giudice per le indagini preliminari.

Tuttavia, non si esclude che il cittadino somalo possa essere responsanbile di episodi simili negli scorsi giorni.

G.G.