Un’occasione per scambiare opinioni e confrontarsi con altri professionisti del settore: la dottoressa Roberta Giuffrida, ricercatrice al Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli studi di Messina, ha avuto l’onore di rappresentare la Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse all’American Academy of dermatology annual meeting. Un importante congresso internazionale svoltosi a San Diego, in California, dall’8 al 12 marzo, che ha visto la partecipazione di 19.000 dermatologi da tutto il mondo.

La dottoressa Giuffrida lavora all’UOC di Dermatologia del Policlinico universitario Gaetano Martino di Messina, dove si occupa di oncologia dermatologica e diagnostica non invasiva delle malattie cutanee. Nella sua carriera vanta periodi di ricerca e docenza in strutture prestigiose italiane ed estere, che le hanno permesso di acquisire un’elevata competenza nel settore. Il suo contributo nell’ambito della dermatologia e della ricerca scientifica è di grande rilevanza, perché ha portato alla valorizzazione del know-how italiano nel panorama internazionale: la sua partecipazione è stata occasione per confrontasi, scoprire le ultime novità scientifiche, tecnologiche e metodologiche, ma anche per portare l’esperienza italiana all’estero.