Smart City, Wi-Fi pubblici in 9 piazze catanesi

Il Comune di Catania si doterà in tempi brevi di una rete di hot spot Wi-Fi ossia di punti di accesso senza fili ad internet pubblici e gratuiti in nove siti della città. Le zone saranno Piazza Duomo, Piazza Stesicoro, Piazza Europa, Piazza Università, Villa Bellini, Piazza Dante, Piazza Federico di Svevia (Castello Ursino), Piazza Eroi d’Ungheria e Piazza Roma.

In pratica diverranno aree di connettività liberamente accessibile non solo i luoghi preferiti dai cittadini tramite la votazione su Facebook avvenuta nei mesi scorsi, ma tutti gli spazi proposti per la scelta. La realizzazione del nuovo servizio è frutto dell’impegno congiunto del Sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alla Informatizzazione – Smart City Alessandro Porto. Entrambi hanno voluto cogliere l’opportunità fornita dai finanziamenti europei per mettere a disposizione un ulteriore servizio gratuito ai cittadini.

Catania, infatti, è risultata fra i vincitori del bando WiFi4EU rivolto a tutti gli stati membri europei. Il buono da 15.000 euro per ciascun comune vincitore, servirà al Comune etneo proprio per realizzare hot spot Wi-Fi per cittadini e turisti.

Il fornitore prescelto è Linkem S.p.a fornitore operatore 5G leader nazionale della banda ultralarga wireless.L’ azienda si farà carico della realizzazione della rete di hot spot e della connettività necessaria per i prossimi 3 anni. Il rilascio del primo sito è previsto entro un mese. Gradualmente tutte le altre aree saranno attrezzate per i collegamenti con la rete internet.L’azienda Linkem al termine dell’attività riceverà il voucher a copertura delle spese direttamente dalla Commissione Europea.

L’intero progetto, pur incrementando l’impegno del Comune per la diffusione dei servizi digitali anche in ottica Smart City, sarà realizzato senza gravare sul bilancio dell’Ente.

