Sisma di Santo Stefano, in arrivo oltre un milione per gli edifici danneggiati

Saranno presto erogate le somme legate agli interventi per il ripristino delle chiese, degli edifici di culto e degli edifici pubblici danneggiate dal terremoto del 26 dicembre 2018. Con due Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici si stabiliscono fondi per 1.400.000 euro

Nel primo stralcio del piano di interventi legato alle chiese e agli edifici di culto, concentrati gli interventi considerati prioritari, saranno considerate le strutture come casi unici di aggregazione. Pertanto le stesse saranno migliorate sotto il profilo della resistenza, su base di lavori affidati a professionisti in possesso di idoneo titolo di studio per interventi nel settore dei Beni Culturali.

Nel caso del Comune di Aci Sant’Antonio, la struttura su cui si interverrà è la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, ubicata nella frazione di Monterosso Etneo, struttura per la quale è previsto un contributo totale di 140.000 euro.

Relativamente agli edifici pubblici, invece, la Città del Carretto rientra con il Centro Diurno per Anziani, in via Lucio Pulvirenti, e la Biblioteca Comunale di via Vittorio Emanuele. Il contributo previsto è, rispettivamente, di 1.105.000 euro e di 166.000 euro.

“Interventi importanti per mettere in sicurezza gli edifici”

«Si tratta di somme importanti che permetteranno non solo di mettere in sicurezza gli edifici. Ma anche di migliorarne le strutture. Questo -sottolinea riveste una particolare importanza per il Centro diurno per anziani. Ma anche per la casa natale di Monsignor Pulvirenti, sul quale siamo già interventi con un finanziamento legato PO-FESR 2014-2020. Ma migliora anche l’offerta per i servizi resi alla cittadinanza, come anche nel caso della Biblioteca», sottolinea il sindaco Santo Caruso.

«Riguardo la Chiesa di Monterosso, poi, -conclude il primo cittadino- l’intervento è atteso con particolare trepidazione. Si tratta di un vero e proprio centro di aggregazione, e riavere la struttura nella sua pienezza è fondamentale».

E.G.