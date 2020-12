Sinistro stradale sull’A-18, un’auto si ribalta invadendo la carreggiata opposta

Nella tarda mattinata di oggi un sinistro stradale sull’A18 ha coinvolto due autovetture, poco prima dei caselli autostradali di Acireale, in direzione Messina. Nessuno degli occupanti delle due auto, tra cui una ribaltata, versa in gravi condizioni. Si segnala però una bambina in stato di shock per l’incidente a cui ha assistito.

Sul posto, presente la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, 3 ambulanze e l’elicottero del Servizio 118, oltre alla Polizia Stradale. L’autostrada é rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, visto che una delle due autovetture aveva invaso la carreggiata opposta.

