Sinalp Sicilia dona mascherine all’Istituto Zootecnico Regionale

Il Sinalp Sicilia si è fatto carico di donare delle mascherine protettive all’Istituto Sperimentale Zootecnico della Regione Siciliana.

Il Segretario Regionale del Sinalp Sicilia Dr. Andrea Monteleone in sinergia con i colleghi della Direzione Regionale Sig. Matteo Cannella, Arch. Antonio Aserio e Sig. Salvatore Bruno si è fatto carico di donare queste mascherine per “essere concretamente in prima linea con tutti i dipendenti che con grande rischio affrontano giornalmente il loro lavoro“.

Infatti, oggi la Sede dell’stituto Zootecnico ha visto protagonista l’O.S. Sinalp che ha distribuito le mascherine a tutti i lavoratori presenti coinvolgendo nell’iniziativa anche i lavoratori PIP che svolgono il loro servizio all’nterno dell’Istituto.

G.G.