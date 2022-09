E dopo Carlo Calenda anche Silvio Berlusconi arriva sul social più seguito dalla Generazione Z, Tik Tok.

Questo il messaggio:

“Ciao ragazzi, eccomi qua”. Silvio Berlusconi, leader di Berlusconi, sbarca su TikTok con il primo video destinato alla piattaforma ‘dei giovani’. “Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il sessanta per cento di voi ha meno di trent’anni. Soffro di un po’ di invidia, ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino”, dice il leader di Forza Italia”.

Un corsa, mai vista prima insomma, verso la conquista dei giovanissimi con la pubblicazione, come regola vuole di video molto brevi, con piccole coreografie e consigli di diverso tipo.

Secondo il Sole24ore il “Roi elettorale” cioè il ritorno dell’investimento per usare un termini finanziario dell’impegno dei politici sui social è ancora tutto da dimostrare.

Nelle ultime elezioni del 2018 meno del 55% degli under 35 è andato a votare, per qtust’anno – in cui si prevede un tasso di astensione ancora più alto – il voto dei giovani rischia di essere ancora meno influente.

Ma a quanto pare, la scelta di una parte della politica sembra quella di non rinunciare a influenzare i luoghi degli influencer.

Su TikTok però non è chiaro come farsi sentire. Come ha spiegato lo stesso Calenda è come andare a un concerto rock già iniziato e sperare che ti diano retta parlando di altro.

Dati Tik Tok

Tuttavia, i numeri di TikTok sono troppo importanti, si parla di 1 miliardo di utenti, in crescita del 45% rispetto al 2020.

Cambiano le regole di ingaggio come aveva suggerito il segretario di Azioni nel suo primo post e il futuro dell’informazione che passa attraverso la rete, è già intorno a noi come sa benissimo Berlusconi che della comunicazione ha fatto il suo mestiere, creando l’impero Mediaset.

I social diventano un canale privilegiato per dialogare con milioni di italiani, in questo caso di giovanissimi.

Come evitare fake news su Tik Tok

Per non essere travolti dalle polemiche su fake news TikTok ha attivato un Centro Elezioni in-app, uno spazio che ha l’obiettivo di aiutare chi interagisce con contenuti in materia elettorale ad attingere a fonti e informazioni considerate affidabili, «ad esempio, informazioni sulle modalità di voto fornite da fonti istituzionali».

Nei prossimi giorni verranno anche applicate specifiche etichette ai contenuti individuati come relativi alle elezioni politiche 2022 in Italia, oltre che a quelli proposti da account appartenenti a esponenti politici e partiti.

Gli utenti, cliccando sulle etichette, avranno accesso diretto al Centro in cui troveranno informazioni relative alle elezioni.

In concomitanza della campagna elettorale italiana, TikTok ricorda che “applica una policy che non consente annunci politici a pagamento mentre le Linee Guida della Community proibiscono contenuti che presentino disinformazione elettorale, abusi, comportamenti d’odio ed estremismo violento”.