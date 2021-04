Sikanino compie 25 anni

Da venticinque anni c’è un formaggio che accompagna i pranzi e le cene dei siciliani. È Sikanino, formaggio buono e genuino realizzato con 100% di buon latte, senza conservanti o additivi.

Dal 1996 ad oggi la famiglia dei prodotti Sikanino si allarga includendo oltre la pasta filata, nei suoi vari formati, le fette in vaschetta classiche e affumicate, la versione fuso in fette e per ultimo il Sikanino senza lattosio per andare incontro alle esigenze di tutti i consumatori. Una qualità che nel tempo è stata riconosciuta e premiata dai consumatori con il Quality Award, certificazione di qualità per i prodotti alimentari, ottenuta a seguito di numerosi test disciplinati a livello europeo dalla normativa ISO.

Una notorietà altissima ottenuta spontaneamente e che ha reso Sikanino uno dei due formaggi in pasta filata con copertura in cera tra i più venduti in Italia.

«In questi venticinque anni -spiega l’azienda- Sikanino ha conquistato la preferenza di un numero sempre crescente di consumatori, che apprezzano di questo formaggio a pasta filante non solo il sapore ma anche la grande versatilità, che ne fa un protagonista nelle cucine e sulle tavole siciliane e non solo. La linea di Sikanino nel tempo è diventata più ampia e completa, disponibile in più formati oggi anche nella versione senza lattosio».

Proprio in occasione del venticinquesimo compleanno, l’azienda sta promuovendo una speciale campagna pubblicitaria incentrata sull’ironia, caratteristica ormai nota del brand Sikanino.

«Venticinque anni di amore, quelli tra Sikanino e i Siciliani. Un rapporto intenso basato sulla fiducia».