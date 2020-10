Sidra, Covid: tamponi gratuiti per dipendenti e vaccino antinfluenzale

Sidra implementa misure anti-covid: tamponi gratuiti per dipendenti e vaccino antinfluenzale. Nell’interesse e tutela dei propri dipendenti e utenti, la Sidra, infatti, adotta nuove misure per prevenire la seconda ondata di contagi Covid. “Abbiamo stipulato un accordo con un laboratorio di analisi cliniche – comunica il presidente di Sidra, prof. Fabio Fatuzzo – che permetterà, a tutto il nostro personale che ne farà richiesta, di effettuare tamponi naso-faringeo per la ricerca dell’RNA virale del Covid-19.

Sidra metterà a disposizione per tutti i suoi dipendenti che ne faranno richiesta il vaccino per l’influenza stagionale”. Implementato anche lo smart working per i soggetti maggiormente vulnerabilità e con situazioni di delicatezza, in famiglia.

“Queste ulteriori iniziative di Sidra – continuano i membri del CdA Dario Moscato e Marco Navarria – si aggiungono a quelle già prese durante la prima fase di emergenza: costante sanificazione dei locali aziendali, ricevimento al pubblico solo su appuntamento per garantire il distanziamento sociale, l’utilizzo dello smart working per quel personale la cui presenza fisica non è strettamente necessaria, la produzione di soluzione altamente igienizzante per la pulizia delle mani, soluzione che abbiamo fornito anche a uffici pubblici e ad altri soggetti che l’hanno richiesta, l’implementazione dei nostri servizi web e telefonici per permettere ai nostri utenti di interagire con l’azienda senza doversi presentare fisicamente nei nostri uffici.”.

G.G.