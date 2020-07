Sidra: 3 agosto sospesa erogazione idrica in vasta area di Catania

Sidra informa che giorno 3 agosto 2020 alle ore 08:00 sarà sospesa l’erogazione idrica in una vasta area della città di Catania, a causa di una sospensione della fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione.

La riattivazione del servizio idrico, quindi, è prevista per il tardo pomeriggio. Ma la normalizzazione dei parametri potrebbe anche arrivare in tarda serata e, in alcuni casi, anche la mattina del giorno 4. I disagi idrici riguarderanno l’area centrale della città: la parte alta del quartiere di Picanello, l’area della Stazione Centrale e la zona di Cerza. Non si esclude, inoltre, che nel corso del pomeriggio e della serata si verifichino disservizi nell’area Ognina-Rotolo-Picanello.

La mappa delle aree in cui si verificheranno i disagi.