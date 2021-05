Sicilia zona gialla. Riapre la Valle dei Templi di Agrigento

Con l’arrivo della zona gialla, ad Agrigento si appresta a riaprire i battenti la Valle dei Templi. “Siamo impazienti di riaccogliere il pubblico nel Parco dove in questi mesi la natura ha ripreso il sopravvento trasformandolo in un vero Eden. Riprenderemo al più presto le visite e tutte le manifestazioni in programma: stiamo preparando un’estate straordinaria in cui non si avrà mai voglia di lasciare la Valle dei Templi”promette il direttore del Parco, Roberto Sciarratta.

Previsti distanziamenti, ingressi contingentati e percorsi obbligati per evitare ai flussi di visitatori di incrociarsi.

Il Comune di Agrigento, per bocca dell’assessore al turismo Francesco Picarella, annuncia che riaprirà i suoi siti museali.

Il Museo Civico Santo Spirito aprirà dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Martedì e Giovedì, dalle 15:00 alle 19:00

La Pinacoteca civica Collegio dei Filippini sarà aperta dal Lunedì a Sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 18:30.