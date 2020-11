Sicilia zona arancione, Razza:” Indici ben al di sotto della soglia di allerta”

Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute, non ci sta: la Sicilia non raccoglie tanti allarmanti tanto da definirla zona arancione secondo l’ultimo DPCM firmato dal governo Conte.

«Nella mattinata di oggi -annuncia Razza- mi confronterò con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità in ordine alle ragioni che hanno determinato la “zona arancione” in Sicilia. Leggo sulla stampa farneticazioni -qualche volta strumentali, qualche altra dettate dalla voglia di fare polemica a tutti i costi- in ordine all’occupazione dei posti letto in Sicilia. Mi pare, quindi, indispensabile pubblicare il report settimanale utilizzato da Roma».

«Come vedete i nostri indici di occupazione erano ben al di sotto della soglia di allerta. E -sottolinea l’assessore- riferendosi i dati alla scorsa settimana, essi non tengono neppure in considerazione il piano approvato dal Comitato tecnico scientifico che li aumenta ancora di più. Sono fatti, non analisi».

E.G.