A Catania il progetto europeo YES: futuro e imprenditorialità dei giovani

Una magnifica opportunità per i giovani siciliani di misurarsi nel campo dell’innovazione lavorativa e dell’autoimprenditorialità con il progetto europeo: YES Training Programme.

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani, provenienti da Italia, Olanda, Cipro, Gran Bretagna e Lituania per fornire loro il sostegno per la creazione di un’impresa.

Dunque, lo scopo primario è di far apprendere a chiunque sia interessato la metodologia per portar avanti le proprie idee in campo imprenditoriale.

Infatti, le nuove generazioni verranno coadiuvate da chi ha già esperienza, nel settore, al fine di indirizzarle verso il nuovo campo delle start-up economiche, gestionali e di impresa.

L’itinerario per i Trainers è iniziato con il primo incontro presso L’Aia, in Olanda per spostarsi a Catania, dal 10 al 14 Febbraio presso l’Hotel Agathae, proseguendo, successivamente in alcune città di Cipro, UK, Lituania.

Il programma europeo Erasmus + in sinergia con JO Consulting nell’ambito del VPP-Venture Program Project– vedrà ospiti, nel territorio etneo, Free Mind Foundry, Tim Joint Open Lab, Beentouch, XCulture e Canapar.

La Sicilia diventa, dunque, protagonista e scenario, allo stesso tempo, di uno scambio generazionale costruttivo per i futuri lavoratori.

