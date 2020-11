Covid, i dati in Sicilia: 1.317 nuovi casi, oltre mille guariti. Catania +330 nuovi contagi

Sono 1.317, su 11.433 tamponi, i nuovi casi di positività al Covid in territorio siciliano, nelle ultime 24 ore. Si contano altri 47 pazienti deceduti. A livello di ospedalizzazione, sono, attualmente, 1.824 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri. Tra questi: 1.574 in regime ordinario e 250 in terapia intensiva, quindi, +7 rispetto a ieri. I guariti, invece, sono 1.149.

Catania +330 nuovi contagiati

La distribuzione provinciale: Palermo 328, Catania 330, Messina: 64, Ragusa 88, Trapani 158, Siracusa 65, Agrigento 71, Caltanissetta 43, Enna 170.

G.G.