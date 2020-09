Sicilia, Covid: +104 contagi, 12 nella provincia etnea

I contagi superano i 100 anche oggi, venerdì 11 settembre, in Sicilia. +104, quindi, nelle ultime ore. Il Ministero della Salute, tuttavia, rettifica il numero: “La Regione Sicilia ha comunicato che dei 104 nuovi positivi di oggi, 11 sono migranti ospiti nella nave Azzurra in rada al porto di Augusta”. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 17 mentre i ricoverati con sintomi risultano 112, in totale. Neanche oggi, però, si segnalano decessi.

Palermo scala il vertice dei contagi

Per quanto riguarda la divisione provinciale siciliana il record di contagi lo detiene il capoluogo, Palermo con 36 nuovi casi. Segue il trapanese con 31. Sul versante orientale, invece, Catania con 12 nuovi contagi, idem Siracusa, dove però 11 sono migranti. Ragusa e Messina 5 nuovi casi, Enna 2 e Agrigento un solo nuovo caso.

G.G.