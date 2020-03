In Sicilia arrivano i controlli dell’Esercito

L’Esercito arriva in Sicilia per far rispettare le normative nazionali in materia di contenimento alla diffusione del Covid-19.

«Una parte dei militari dell’Esercito in servizio in Sicilia sarà impiegata, da domani, nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri»annuncia il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dopo aver avuto un colloquio con il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.

All’appello di Musumeci, inviato già da diversi giorni al capo del Viminale, si è unito anche De Luca, governatore della Campania.

De Luca, in particolare, ha fatto presente che ci sono ancora delle aree troppo assembrate che provocano rischi considerevoli per tutta la cittadinanza.

Dunque, l’intervento dell’Esercito, sembra, a questo punto, necessario.

