Sicilia, bollettino Covid quotidiano: 595 nuovi casi e 18 decessi

Sicilia, il Bollettino Covid quotidiano registra 595 nuovi casi, in queste ultime 24 ore, su 22.842 tamponi processati. Il tasso di positività, quindi, è del 2,6%. Il valore è stabile. Si contano, purtroppo, ulteriori 18 morti che fanno salire, in questo 9 marzo, il totale delle vittime a 4.272 dall’inizio della pandemia.

Ricoveri

I ricoveri sono in decrescita nell’Isola, dove oggi si contano 122 presenze nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 120), 777 pazienti ospedalizzati con sintomi Covid e 669 in area medica. Nell’ultima giornata si è registrato un altissimo numero di guariti: ben 1.774 guariti in meno di 24h.