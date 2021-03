Sicilia, bollettino covid giornaliero: 672 nuovi casi e quasi 20 morti

Il Bollettino Covid giornaliero nell’Isola registra, anche in questo giovedì 11 marzo, un alto numero di contagi.

Sono 672 i nuovi casi di positività all’infezione diagnosticati su 23.638 tamponi processati in 24 ore. L’incidenza di positivi, quindi, si aggira intorno al 2,8%. La Sicilia resta, ancora, l’undicesima in tutta la nazione, per nuovi casi.

Si segnalano altri 18 decessi che portano il totale a 4.305 vittime dall’inizio della pandemia da Coronavirus. I guariti, invece, non raggiungono i mille: 813 nell’ultima giornata. I ricoveri negli ospedali si mantengono stabili, con delle note positive. Sono, infatti, 771 gli ospedalizzati e 100 i pazienti nei reparti di terapia intensiva (8 in meno rispetto a ieri).

Palermo 263 nuovi casi, Catania +143

A livello provinciale l’incidenza dei contagi si attesta nel capoluogo regionale. A Palermo si contano, dunque, 263 nuovi casi. Seguono Catania +143, Messina +51, Siracusa +27, Trapani +39, Ragusa +32, Caltanissetta +51, Agrigento +63, Enna +3.

