Volete trascorrere le vostre prossime vacanze in Italia? La Sicilia è una delle regioni in cui potete farlo, vivendo un’avventura on the road, scoprendo le sue città e la sua cultura o – perché no? – passando anche il vostro tempo libero in barca e in spiaggia. Questa destinazione è, infatti, una mete delle preferite dai traveller italiani che in viaggio amano rilassarsi, ammirare nuovi luoghi ed entrare in connessione con la cultura locale. Un tour della Sicilia organizzato da Tramundi, la travel company online specializzata in viaggi di gruppo in Italia e all’estero, è perfetto per tutti coloro che sono sempre alla ricerca di idee originali per scoprire il territorio. Per esempio, potrete salire a bordo di un catamarano per una magica crociera verso le isole Eolie e raggiungere Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari. Un’occasione per fermarsi ad ammirare le baie più belle e fermarsi in locali caratteristici con viste uniche sul mare. Se l’idea della barca vi intriga, potete anche valutare un tour alle Egadi, passando per Favignana, Marettimo e Levanzo, fermandovi sulle isole per esplorarle con facili trekking e soste in spiaggia. E per chi ama la natura? In Sicilia non mancano di certo luoghi inaspettati come l’Etna, il vulcano attivo – ma dormiente – più alto d’Europa (dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità) e il suo parco spettacolare ricco di crateri silvestri e coni vulcanici inattivi da cui ammirare panorami pazzeschi. Meglio le città? La Sicilia ha tanto da offrire anche a chi ama perdersi tra architetture, musei e vie cittadine. Da non perdere una tappa a Palermo, con la sua piazza, gli splendidi palazzi e i suoi street food; Erice, meravigliosa cittadina medievale a picco sul mare; Agrigento e la Valle dei Templi; la magica Noto con i suoi barocchi siciliani e Taormina con il suo teatro antico. Queste sono vere e proprie perle siciliane in cui ci si può perdere tra le vie del centro storico, ammirare monumenti e luoghi culturali di rilievo, oltre ad assaggiare vini e piatti tipici di questa magica regione italiana come gli arancini, la caponata, la pasta alla norma, i cannoli ripieni di ricotta, la granita con la brioche, i biscotti alle mandorle e dolci cassate. A tal proposito, con un viaggio organizzato è possibile vivere anche attività uniche come la visita ad apicoltori sull’Etna (assaggiando le varie tipologie di miele), a cantine locali e artigiani della ceramica per vedere da vicino la produzione di oggetti artigianali e mettervi alla prova!