Sicilia, al via Rete delle Case-Museo. Samonà: “Circuito di esperienze preziose

Il governo Musumeci approva l’istituzione della “Rete delle Case-Museo della Sicilia”, così come comunicato nella pagina ufficiale della Regione Siciliana. Si tratta, quindi, di un progetto volto a creare un’estesa tela siciliana che metta in contatto i maggiori artisti, poeti, scrittori della nostra Sicilia. Un’iniziativa che legherà tutte le strutture museali esistenti nell’Isola che sono collegate alla storia di personaggi che hanno lasciato una parte di loro in questa terra: da Verga a Capuana, da Bellini a Quasimodo, da Pirandello a Franca Florio e che raccoglie, nelle stanze di piccoli e preziosi musei, momenti di vita cristallizzati nel tempo.

“L’obiettivo – sottolinea l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Alberto Samonà – è collegare il ricco patrimonio di testimonianze esistenti e renderlo conosciuto e fruibile. L’idea è quella di valorizzare un circuito di esperienze preziose che sono custodite all’interno delle Case-museo, pubbliche e private, che spesso sono prive della visibilità che meriterebbero per il valore delle testimonianze contenute”.

G.G.