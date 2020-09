Sicilia: +83 nuovi casi di Coronavirus, 13 a Catania

Sale repentinamente la curva dei contagi da Coronavirus, in Sicilia. In aumento anche le persone sottoposte a test. Nelle ultime ore, infatti, dai risultati pervenuti degli oltre 5.620 tamponi effettuati 83 sono i nuovi casi, fra questi, 26 sono migranti, 15 nell’hotspot di Agrigento, 9 a Lampedusa e 1 a Trapani. La situazione nella provincia Etnea risulta a quota +13. 9, invece, i guariti dall’epidemia, in tutta l’Isola, ma, purtroppo, si contano 2 ingressi in terapia intensiva. Questi i dati emessi dal Ministero della Salute nella giornata di oggi.

G.G.