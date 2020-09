Sicilia: 170 nuovi casi di Coronavirus +17 nella provincia etnea

Send an email

Sicilia: ancora in aumento i casi di positività al Covid, 170 nuovi contagi, quelli riportati dal bollettino del Ministero della Salute. Inoltre, nell’Isola si conta un altro decesso, che porta il conteggio complessivo delle vittime a 311. Dei 170 nuovi positivi circa 29 sono militari della marina sbarcati a Siracusa dalla Nave Margottini. Mentre, le persone ricoverate con sintomi, sono 301, di cui 19 in terapia intensiva, mentre sono 2.546 i soggetti in isolamento domiciliare.

I dati provinciali

Anche nella giornata di oggi, il capoluogo di Regione rimane in testa con 74 casi, seguono: Catania 17, Messina 7, Siracusa 33, Trapani 17, Enna 1, Ragusa 0, Agrigento 4, Caltanissetta 17.

G.G.