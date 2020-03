Sibeg dona 80 mila euro per la terapia intensiva del San Marco

L’azienda siciliana Sibeg Coca Cola dona 80mila euro a nome di tutti i suoi lavoratori per migliorare la terapia intensiva dell’Ospedale San Marco.

La donazione della Sibeg, rivolta all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania con presidio ospedaliero San Marco, consiste nell’acquisto di dispositivi medico-diagnostici indirizzati ai reparti di Terapia intensiva e Rianimazione.

Tra gli acquisti figurano:un ecografo mobile di ultima generazione, sette carrelli per la terapia intensiva, un sistema di raccolta parametri vitali e tablet per i pazienti in isolamento che non possono introdurre i telefoni nei reparti e che non possono avere contatti con i propri familiari.

Luca Busi a nome della Sibeg Coca Cola

L’Ad Luca Busi ha fatto sentire tutto il sostegno dell’azienda per questa spiacevole situazione: «Sibeg a nome di tutti i suoi lavoratori ha sentito l’esigenza di contribuire fattivamente alle esigenze del territorio, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il nostro operato si è inserito nell’ottica di responsabilità sociale che ha sempre contraddistinto la nostra azienda, ma anche e soprattutto per lanciare un messaggio forte di speranza e di fiducia per il futuro. Ci rialzeremo presto, più forti di prima»

Infatti, Sibeg ha donato 80mila euro, attivandosi per l’acquisto diretto dei dispositivi da donare alle strutture ospedaliere.

Sottolinea Busi il lavoro dei dipendenti: «Colgo l’occasione per ringraziare contestualmente anche tutti i nostri lavoratori che, con le misure di sicurezza adeguate, stanno continuando la turnazione per garantire la produzione: il vero valore della nostra azienda sono le persone che vi lavorano, che con il loro senso di responsabilità e con dedizione stanno reagendo con coraggio a questa situazione».

«Questa donazione è un gesto di stima, solidarietà e grande rispetto nei confronti di tutti coloro che in questi giorni stanno affrontando in prima linea questa dura battaglia contro il virus: i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari del capoluogo etneo. A loro va tutta la nostra ammirazione – conclude Busi – con l’auspicio che presto ritorneremo tutti alla normalità. Con più energia di prima. Con maggiore consapevolezza, forza e orgoglio».

G.G.