Investita dall’acqua bollente: operaia ricoverata d’urgenza al Cannizzaro di Catania

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto stamane nella zona industriale in contrada Coffa a Chiaramonte Gulfi: un’operaia mentre lavorava si è ustionata con l’acqua bollente.

La giovane, dipendente di una ditta di conserve, avrebbe riportato gravi ustioni in diverse parti del corpo così si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito l’operaia al Centro Grandi Ustionati del Cannizzaro di Catania. Fortunatamente la ragazza non si troverebbe in pericolo di vita.

Ancora ignota la dinamica dell’incidente.

E.G.