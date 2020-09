Si tornerà a scavare nell’anfiteatro romano di Piazza Stesicoro

Send an email

Presto si tornerà a scavare nell’area dell’anfiteatro romano di Piazza Stesicoro a Catania. È una delle misure di un ampio progetto di riqualificazione voluto dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha visitato il monumento archeologico accompagnato dall’assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà.

Il governatore ha preso visione dei percorsi già fruibili e delle zone ancora interdette al pubblico.

«L’idea – sottolinea Musumeci – è quella di coniugare il processo di restauro già in essere con un più articolato piano di fruizione, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie digitali. Il progetto, infatti, prevede l’impiego di strumenti multimediali, come i simulatori in 3D. Il visitatore, così, ripercorrerà la storia ultra millenaria dell’anfiteatro romano riportato alla luce nel Settecento dal mecenate Ignazio Biscari».

Il complesso archeologico sarà inoltre arricchito da una illuminazione artistica di nuova generazione. Il suo bagliore sarà in grado di esaltare le peculiarità di uno dei monumenti più importanti del patrimonio culturale siciliano.

