Si torna sui banchi ma tutti con le mascherine

Sarà un ritorno sui banchi dettato dalle distanziamento e dall’immunizzazione, una ricetta necessaria per garantire le attività didattica in presenza così come disposto da una circolare dell’assessorato regionale all’Istruzione.

Le indicazioni divulgate al termine della riunione della task-force regionale dunque, vedono distanziamento interpersonale e mascherine in classe ma anche il completamento dell’immunizzazione del personale scolastico e massima estensione dei vaccini tra gli studenti.

«Gli studenti potranno finalmente tornare in classe svolgendo attività in presenza, ma rimane fondamentale il mantenimento delle obbligatorie misure di sicurezza sanitaria negli ambienti scolastici anche per i prossimi mesi – spiega l’assessore all’Istruzione, Roberto Lagalla – prevedendo l’uso di mascherine in classe, laddove non fosse possibile garantire le previste misure di distanziamento interpersonale»

«È altrettanto chiaro che il contrasto alla pandemia passa solo attraverso il processo di immunizzazione e, ad oggi, si registra che l’81,4% del personale docente e non docente ha già ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid-19, così come oltre il 40% degli studenti tra i 12 e i 19 anni di età».

«Pertanto, dati i soddisfacenti risultati raggiunti anche rispetto alle altre regioni del Paese, il governo Musumeci intende proseguire con la campagna vaccinale in atto e procedere continuando a garantire, nei vari siti vaccinali, un accesso riservato a personale scolastico e studenti, non trascurando il monitoraggio sanitario», conclude Lagalla.

