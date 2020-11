Si torna alle urne a Tremestieri Etneo: elezioni rinviate al 14 e 15 marzo

Si torna alle urne a Tremestieri Etneo. Le amministrative saranno in data 14 e 15 marzo, con ballottaggio, eventuale, due settimane dopo. La decisione è della Regione, su proposta dell’Assessore alle Autonomie locali, Grasso. Il disegno di legge, tuttavia, deve passare al vaglio del Parlamento siciliano. Per Tremestieri Etneo, infatti, sarebbe già il secondo rinvio, dopo quello del 4 ottobre, posticipato al 29 e 30 novembre. La decisione del governo regionale segue il rapporto della Procura della Repubblica di Catania che ha bloccato il proseguo delle elezioni, nello scorso ottobre, per “sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlato alle sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati”.

Il provvedimento di rinvio tocca, anche, altri comuni siciliani, sciolti per infiltrazione di criminalità, tra questi: Vittoria, in provincia di Ragusa e San Biagio Platani, provincia di Agrigento.

G.G.