Si spegne Maradona, il calcio in lutto per “El Pibe de Oro”

Lutto nel mondo del calcio. Si spegne Diego Armando Maradona, “El Pibe de Oro”, all’età di 60 anni, per arresto cardiaco. Il 30 ottobre scorso, era stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato operato alla testa, un intervento complesso andato, però, a buon fine. Una morte che lascia tutto il mondo senza fiato. Maradona muore questo mercoledì 25 novembre, nel suo appartamento, colto da un arresto cardiaco fatale.

Le vittorie di “El Pibe de Oro”

Uno dei calciatori più amati di tutti i tempi. Con l’Argentina vinse il Mondiale del 1986, con il Napoli ben due scudetti, 1987 e 1990, ma si pensi alla “Mano de Dios” nella famosa Argentina-Inghilterra. Ha giocato con il Barcellona, il Siviglia, il Boca Juniors, l’Argentina Juniors. Non è mai entrato nelle graduatorie del Pallone d’oro perchè fino al ’94 il premio era riservato ai giocatori europei ma lo ha ricevuto, comunque, per la carriera, nel 1995. Lo ricordiamo, ancora, come allenatore dell’Argentina nel 2010.

Oggi si spegne una delle divinità del calcio.

G.G.