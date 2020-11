Si spegne Don Giuseppe Cardillo: era positivo al Covid19

Send an email

Strappato alla vita Don Giuseppe Cardillo dal Covid-19. L’ex parroco della comunità Maria SS. del Carmelo a Riposto è deceduto ieri, giovedì 26 novembre, dopo il ricovero presso l’ospedale Cannizzaro. Risultato positivo al virus, pian piano le sue condizioni si sono fatte sempre più gravi.

Il vescovo Antonino Raspanti, i sacerdoti e la comunità diocesana porgono le sentite condoglianze ai familiari: «Sono profondamente addolorato – afferma il vescovo – per la scomparsa del nostro confratello. Ci stringiamo al dolore dei familiari per la perdita causata da questo nefasto virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo. Oggi affidiamo il nostro caro sacerdote alla misericordia del Padre».

I funerali, secondo il volere della famiglia, saranno celebrati al termine dell’emergenza sanitaria in atto.

E.G.