Si ribalta con il trattore e muore. Inutile il trasferimento al Civico di Palermo

Tragedia nell’agrigentino, tra le campagne fra Cianciana ed Alessandria della Rocca. Per cause ancora in corso di accertamento, un trattore si è ribaltato e l’uomo che lo conduceva è morto qualche ora dopo il terribile impatto.

Si tratta di Agostino Ciaccio, 62 anni compiuti lo scorso aprile, di Cianciana, comune montano della provincia di Agrigento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente soccorso l’uomo, trasferendolo all’ospedale Civico di Palermo dove è morto poco dopo l’arrivo.

I carabinieri della locale stazione, coordinati dal capitano Sabino Dente della compagnia di Cammarata, si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

In provincia di Agrigento questo è il terzo decesso in meno di dieci giorni per incidenti con trattori. L’8 maggio a Montaperto perse la vita Gaetano Bonanno, 68 anni di Raffadali, due giorni fa, a Sambuca di Sicilia a perdere la vita era stato invece il settantatreenne Antonino Ienna.